更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電子領軍 台股收漲185點站上18100關卡
首頁 / 產經

鋁價創14年來新高 不銹鋼材料漲勢蠢動

2022/2/9 12:27（2/9 12:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
倫敦金屬交易所盤後交易資料，鋁價8日一度跳漲至每噸3236美元，創2008年以來新高。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
倫敦金屬交易所盤後交易資料，鋁價8日一度跳漲至每噸3236美元，創2008年以來新高。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）受惠於美國需求強勁，不銹鋼通路商大成鋼看好今年首季營運表現，有望比去年同期、第4季成長；近期鋁價飆上14年新高，大成鋼回應，依市況適度反映售價。

俄羅斯與烏克蘭衝突升溫，市場擔憂地緣政治恐衍伸鋁供應問題，推升鋁價走揚，加上全球最大鋁生產地的中國，因應冬奧限制鋁產量造成工業金屬短缺；倫敦金屬交易所（LME）盤後交易資料，鋁價8日一度跳漲至每噸3236美元，創2008年以來新高。不過，價格隨後拉回約3223美元。

大成鋼去年11月調漲售價，是否會趁這波續漲，大成鋼表示，目前鎳、鋁價高漲，將依市況供應反映價格波動。

展望後續營運，大成鋼指出，美國持續推動1.2兆美元基礎建設案，鋼材供不應求，將推升價格維持高檔，隨著第2季旺季來臨，回補庫存動能轉強，營運展望正向，估計今年首季營收將較去年同期成長，也比第4季表現佳。

瞄準美國鋁捲板市場，大成鋼擴充德州廠產能，鋁捲板將自6月起提升至1.8萬噸，為營運再添動能。預計明年中再增加1.3萬噸，每月產能提升至3.1萬噸。

大成鋼早盤股價高點至49.3元，上漲1.25元、2.6%，創去年12月8日以來波段新高。午盤漲勢收斂，小漲0.35元，至48.4元。（編輯：潘羿菁）1110209

延伸閱讀
廣西百色封城導致供應緊縮 鋁價飆至2008年高峰修補與盟邦關係 美國調降川普時代日本鋼鐵關稅
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族