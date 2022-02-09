鋁價創14年來新高 不銹鋼材料漲勢蠢動

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倫敦金屬交易所盤後交易資料，鋁價8日一度跳漲至每噸3236美元，創2008年以來新高。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者蔡芃敏台北9日電）受惠於美國需求強勁，不銹鋼通路商大成鋼看好今年首季營運表現，有望比去年同期、第4季成長；近期鋁價飆上14年新高，大成鋼回應，依市況適度反映售價。

俄羅斯與烏克蘭衝突升溫，市場擔憂地緣政治恐衍伸鋁供應問題，推升鋁價走揚，加上全球最大鋁生產地的中國，因應冬奧限制鋁產量造成工業金屬短缺；倫敦金屬交易所（LME）盤後交易資料，鋁價8日一度跳漲至每噸3236美元，創2008年以來新高。不過，價格隨後拉回約3223美元。

大成鋼去年11月調漲售價，是否會趁這波續漲，大成鋼表示，目前鎳、鋁價高漲，將依市況供應反映價格波動。

展望後續營運，大成鋼指出，美國持續推動1.2兆美元基礎建設案，鋼材供不應求，將推升價格維持高檔，隨著第2季旺季來臨，回補庫存動能轉強，營運展望正向，估計今年首季營收將較去年同期成長，也比第4季表現佳。

瞄準美國鋁捲板市場，大成鋼擴充德州廠產能，鋁捲板將自6月起提升至1.8萬噸，為營運再添動能。預計明年中再增加1.3萬噸，每月產能提升至3.1萬噸。

大成鋼早盤股價高點至49.3元，上漲1.25元、2.6%，創去年12月8日以來波段新高。午盤漲勢收斂，小漲0.35元，至48.4元。（編輯：潘羿菁）1110209