修補與盟邦關係 美國調降川普時代日本鋼鐵關稅

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）官員今天宣布，美國將放寬對日本鋼鐵實施的進口關稅，成為拜登政府解決前總統川普任內開啟貿易爭端的最新舉措。

法新社報導，從今年4月起，日本將獲准對每年出口至美國高達125萬公噸鋼鐵支付較低關稅，終結川普2018年6月以國安為由、對日本金屬課徵25%以上關稅措施。

美日貿易爭端是川普任內開啟的爭端之一，繼華府與歐洲聯盟（EU）去年達成協議，取消對這些金屬加徵的進口關稅後，拜登一直致力解決美日間貿易爭端。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）聲明指出：「我很高興宣布達成這項協議，將強化美國鋼鐵產業和確保產業勞工競爭力，同時也提供更多較便宜鋼鐵進口並解決美國與我們最重要盟友之一日本之間的齟齬。」

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，這項協議將「保障生氣勃勃的美國產業，我國勞工和他們的家人」，以及與中國公平競爭。

戴琪說：「這項協議加上與歐盟去年達成的決議，將幫助我們對抗中國在鋼鐵產業中的反競爭、非市場性質的貿易行為，同時幫助我們達成拜登總統雄心勃勃的全球氣候議程。」

然而，這項協議未盡除美日間所有未決的貿易問題。

根據美國商務部，這項新關稅系統適用於2017年日本對美輸出不到180萬公噸的鋼鐵，而美國對日本進口鋁加徵10%關稅措施則維持不變。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110208