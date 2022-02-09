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疫情10/300

中國增73例本土確診 72宗在廣西百色

2022/2/9 10:44
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（中央社台北9日電）中國8日共新增73例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，其中72例集中在廣西百色市。當地7日起已要求所有市民居家隔離，全域「不進不出」。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）8日共報告新增110例COVID-19確診病例，其中73例本土病例中，有72例集中在廣西百色，1例在遼寧葫蘆島市。

在無症狀感染者方面，中國當天新增24例，唯一一例本土個案出現在黑龍江黑河市。當天轉確診6例，當天解除醫學觀察53例，還在醫學觀察的無症狀感染者有837例。

截至8日，中國現有1495例確診，累計治癒出院10萬503例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬6634例，沒有現有疑似病例。累計追蹤到的密切接觸者有154萬8704例，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬980例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬5176例，其中1萬3315人已經出院，213人死亡。澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：沈朋達/吳柏緯）1110209

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