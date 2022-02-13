就業難裁員多 中共官媒稱靈活就業勿擔憂引眾怒

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（中央社台北13日電）中共官媒光明日報日前發表文章，指「靈活就業」是「多數年輕人的主動選擇」，無需過度擔憂，遭到眾多批評。不少人表示，目前中國經濟景氣不佳就業難，「靈活就業」其實是無奈的選擇。

「靈活就業」一詞見於中國官方文件，實際上就是一般中國民眾口中的「自由業」。由於中國近2年來受COVID-19疫情影響就業不易，甚至被裁員，不少人轉而投入網約車、外送等自由業，使「靈活就業」一詞被普遍視為官方對「失業」的美化用詞。

光明日報這篇以「年輕人選擇靈活就業，無需過度憂慮」的文章說，靈活就業成為年輕人的「就業新選擇」。不同於父祖輩，當下中國年輕人對單位、組織已不再抱有執念，他們更追求「合興趣、匹配專業技能」的工作，更享受工作中的自主性以及工作、生活間的平衡。

文章又說，有人認為年輕人「靈活就業」，實則為「就業難」狀態下的無奈選擇。客觀地說，這種「先就業再擇業」的情況當然存在，但也不能以偏概全。也要看到，靈活就業也確是「多數年輕人的主動選擇」。

但在中國網路上，這篇文章卻打到了部分網友的痛處。最普遍的批評是，官媒似乎想要藉由這篇文章，將年輕人求職無門下的「靈活就業」合理化，是卸責的手法。更有人懷疑，這篇文章是否代表中國官方鼓勵年輕人投入網約車、外送等「靈活就業」領域？

有中國網友引述官方數據指出，到2021年7月最新一屆高中、大學院校畢業生步出校園時，中國16到24歲者的失業率高達16%，顯示這些畢業生面臨畢業後就業難，農村青年進城找工作也難，投入「靈活就業」領域的人數自然大增，競爭轉趨激烈。

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同時，據中國人力仲介業者調查顯示，2021年能提供「靈活就業」的職位中，「普通工人」就占約45%，其中包括一線作業員、建築工、服務業從業員、清潔工、保全、幫傭、建物管理等。

分析指出，「靈活就業」反映最多的現實是失業率上升。而光明日報這篇文章提到的「靈活就業是主動選擇」，其實是迫於無奈下的主動選擇。在如今中國經濟景氣欠佳，民眾對經濟展望普遍保守甚至悲觀下，文章的「主動選擇」及「不用過度憂慮」等說詞，便引起了網友眾怒。（編輯：邱國強）1110213