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習近平
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習近平2/298

習近平：用法治展開國際鬥爭 加強涉外領域立法

2022/2/15 19:31
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（中央社台北15日電）中共總書記習近平發表文章說，要堅持走「中國特色社會主義法治道路」，強調要「用法治手段展開國際鬥爭」，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規。

習近平的文章還強調，在法治改革過程中，絕不能把改革變成「對標」西方法治體系和「追捧」西方法治實踐；要發揮依規治黨對黨和國家事業發展的政治保障作用，形成國家法律和黨內法規相輔相成的格局。

新華社報導，將於16日出版的第4期「求是」雜誌，發表習近平題為「堅持走中國特色社會主義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設」的文章，提到上述內容。

文章強調，要「運用法治手段展開國際鬥爭」，堅持統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規，推動建設中國法域外適用的法律體系。

這篇文章強調，要堅定不移走中國特色社會主義法治道路，過程中必須紮根中國文化、立足中國國情，解決中國問題的法治體系時「不能被西方錯誤思潮誤導」。

文章又指出，要加快重點領域立法，包括國家安全及數位經濟等領域立法步伐，建立滿足人民生活必需的法律制度。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110215

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