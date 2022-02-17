中國商務部：努力全面達到CPTPP規則標準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國商務部今天表示，中方願透過改革，努力全面達到「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）規則標準，做出高水準市場開放承諾。

據中國商務部官網發布，商務部下午召開例行記者會，新聞發言人高峰會中在回答媒體提問時作以上表示。

媒體提問，今年中國在加入CPTPP和「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）上預計有什麼進展？在推動更多自由貿易協定簽署上有哪些行動？

高峰表示，關於加入CPTPP，中方已就協定內容進行充分研究評估。中方願意透過改革，努力全面達到CPTPP規則標準，並在市場准入領域上，作出超過中方現有締約實踐的高水準開放承諾，向各成員提供具有巨大商業利益的市場准入機會。目前中方正依加入程序，與各成員進行接觸磋商。

關於DEPA，高峰說，目前中方正與相關締約方保持密切溝通、展開技術磋商。中方願為DEPA成員企業提供合作機會和市場，拉近數位經濟合作關係。

高峰指出，中國已與26個國家和地區簽署19個自貿協定，橫跨亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。中國與自貿夥伴貿易額占對外貿易總額比重約達35%。接下來將繼續推進中國—海合會、中國—以色列、中國—挪威、中國—厄瓜多爾、中日韓等自貿協定談判。

CPTPP於2018年生效，目前有11個成員國。台灣與中國去年9月分別提出申請，韓國則打算在今年3月至4月集合國內民眾共識後申請加入。英國在去年2月申請加入後，進度最快，6月推進至「工作小組」階段，同年9月進入實質談判。

新加坡今年擔任CPTPP輪值主席國，預計18日將召開CPTPP資深官員會議，討論相關工作事項，是否會論及台灣、中國入會申請案備受關注。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110217