中國首批專家抵香港 林鄭月娥：考慮普篩

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（中央社台北17日電）香港特首林鄭月娥今天下午到深圳灣口岸迎接北京中央派來的首批抗疫專家組。她表示，若能大幅提高COVID-19檢測能力，全民病毒檢測是一個考慮方案。

香港電台報導，林鄭月娥表示，大陸專家組4名成員會留港4天，期間會與衞生署及醫管局進行流行病理學的分析，視察本港疫情的情況，並分享治療工作經驗，例如大陸也會使用中醫藥進行治療。

林鄭月娥說，香港核酸檢測能力不斷提升，本月底可做到一天約30萬次，但仍難以應付全港700多萬人口。她已向中央提出要求，希望大幅提高本港檢測能力，相信中央會積極回應請求，當有此能力，「全民病毒檢測是一個考慮方案」。

她又說，以國家之力，全民檢測這個檢測量是可以做到，但要市民配合有序地接受檢測。全民檢測是很大的行動，要詳細規劃，包括在何處進行、如何分批及做多少次等。

至於是否需要以禁足或封區方式推行全民強檢，林鄭月娥說，一個城市是否要禁足、封城，是要考慮城市特點，大陸專家都認同香港的做法適合本港的特殊情況，如果香港要做全民強檢，都會盡量考慮本港一直採取的做法。

新華社報導，中國國家衛健委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝16日率隊赴深圳參加「內地支援香港抗疫工作協調會」；今天召開專家工作組會議，指導廣東省派出第一批支援香港抗疫流行病學專家組以及行動核酸檢測車入港。下一步將陸續組織協調衛生健康系統各方資源，協助港府盡早遏制疫情快速蔓延態勢。

中通社報導，首批赴港專家組由4人組成，均是來自廣東的傳染病專家。專家組組長康敏表示，將觀察目前疫情情況，再與香港專家一起分析，之後會討論下一步防控工作。（編輯：楊昇儒）1110217