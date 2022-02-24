香港航班數量急跌 離港避疫成難題

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（中央社台北24日電）香港正實施迄今最嚴格的防疫措施，包括提早放暑假及進行3次全民強制檢測。外媒報導，有外藉居民想預訂航班盡快離港，但現時離港航班數目是自2003年8月以來最少，令離港避疫成難題。

香港特首林鄭月娥22日晚宣布全港中小學包括國際學校、幼稚園提前至3、4月放暑假，以便利用校舍作為全民檢測時的檢測站，並表示會延長英、美等9個國家所有航班不能抵港的措施，直至4月20日。

華爾街日報中文網今天報導，港府突然宣布提早放暑假，令很多外藉居民措手不及，紛紛想方設法離開香港。

一些外籍僱員試圖為家人預訂盡快離開香港的航班，他們在WhatsApp即時社交群組和其他社交媒體平台討論如何離開。進出香港航班驟減，有數以百計的發文詢問航班選擇和包機事宜。

報導指出，國際學校的負責人向家長和工作人員發送了倉促下撰寫的電子郵件，說他們會與香港教育局相關人士會面，以試圖緩解局面。一封電子郵件敦促家長不要草率行事。

彭博今天報導，香港正爆發兩年多來最嚴峻的一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，醫療系統壓力龐大，政府將要進行3次全民強制檢測，及學校提早放暑假等，令想離港避開這些高壓限制的人愈來愈多。不過目前要透過航班離港，選擇是過去20年以來最少。

根據全球航空旅遊分析公司Cirium統計，2月航空公司只計劃安排592班航班離港，平均每天21班，是自2003年8月以來最少。在COVID-19疫情前，香港差不多每月有超過1萬4000班航班離港。

Cirium數據顯示，24日香港只有22班航班離港，大約是2021年12月每天的一半。25日香港國泰航空會有3班航班飛往中國上海，1班航班飛往成都。在疫情前國泰及國泰港龍每天有超過210班離港航班。

報導指出，香港跟隨中國的清零政策下，與外界缺乏聯繫，會令香港更加孤立；其他國家如香港的競爭對手新加坡，已嘗試與病毒共存的策略。

雖然航班數目急劇下降，但離港人數反而上升。根據港府數據，上週有2萬1698人淨流出香港，與2021年同期有1萬1461人淨流入香港成強烈對比。離港的人中，72%是從機場離港，其餘則從陸路返回中國大陸。

這也導致想離港的人要爭相搶機位，部份航班機位直至3月都已爆滿。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110224