分析：林鄭能否連任無關控疫 北京不急敲定人選

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香港特首林鄭月娥仍未表態是否競逐連任。時事評論員劉銳紹16日表示，宏觀上疫情與特首選舉無關，即使林鄭控疫差，北京中央也可能批准她連任，再處理基本法23條立法。（中通社提供）中央社 111年2月17日

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（中央社記者陳沛冰台北17日電）香港特首林鄭月娥仍未表態是否競逐連任。香港時事評論員劉銳紹昨天表示，宏觀上疫情與特首選舉無關，即使林鄭控疫差，北京中央也可能批准她連任，再處理基本法23條立法。

香港COVID-19疫情越趨嚴重，特首選舉也越來越近。中國國家主席習近平近日作出重要指示，要求港府切實負起主體責任，要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務；之後有評論指中央可能會押後原定於3月27日舉行的特首選舉。

劉銳紹16日接受中央社專訪表示，宏觀上疫情發展與特首選舉無關，處理疫情能力只是北京敲定下任特首時其中一個考慮因素，但並非絕對或唯一的因素。在北京眼中有更重要的考慮因素，所以林鄭處理疫情差，與她能否連任無關；只是林鄭一旦參選，會被其他候選人以此來攻擊她。

特首選舉提名期於20日開始，但至今沒有具份量的政治人物宣布參選。劉銳紹表示，任何人做下屆特首，都必定是北京政策的忠實執行者，北京已牢牢掌控特首選舉，及對香港的全面管治，所以北京不急於就下屆特首人選拍板，可以等到最後一分鐘才決定。

他舉例說，2012年特首選舉，本來唐英年是大熱門人選，但最終是梁振英當選。2017年特首選舉前，習近平曾與曾俊華握手，令曾俊華行情看漲，但最終也是林鄭月娥當選，體現了中國政治的飄忽性及不可預期性。

北京也可能押後特首選舉，理論上只需於6月30日前選出下屆特首。

劉銳紹表示，習近平對香港控制疫情作出重要指示，既可解讀為若中央支持林鄭月娥連任，將來控疫成功便可以為林鄭加分；也可解讀為中央不願林鄭月娥連任，由中央主導香港控制疫情，林鄭失去其領導角色。

針對港府計畫今年底前把基本法23條草案提交立法會審議，劉銳紹表示，他估計中央會優先考慮有關23條立法的工作，不排除安排林鄭月娥連任處理這項工作。

「她連任後，23條立法通過，不等於她可以完成5年任期。至今沒有特首可以完成10年兩屆任期，忠心如董建華也只做了7年半，梁振英只做了一屆。」劉銳紹說。

他強調，中國政治特色是「為眼前一刻需要而服務」，中央可能認為此刻需要林鄭月娥處理疫情以及23條立法，所以讓她連任，而建制派也只好聽從北京的意思。北京也有可能認為林鄭月娥處理疫情失敗，由另一人接任特首及處理23條立法，但不利於該特首往後推行其他政策。

北京最終如何盤算，相信只有北京高層才知道。

不過劉銳紹預計，本屆選舉會有2至3名候選人可獲足夠提名入閘，顯示香港是有競爭的選舉；現在有意參選者未獲北京發出訊號，所以未敢宣布參選，相信他們已向北京顯示忠誠，「現在特首選舉在北京，而非香港」。

他說，北京要求這屆特首選舉要君子之爭，所以提名期與選舉日期相隔的時間較以往短，減少出現異動，相信候選人不會以爆醜聞作為武器，只會在北京可接受的範圍內出現碰撞。候選人的政綱會更強調與中國結合。（編輯：楊昇儒）1110217