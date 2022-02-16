林鄭月娥：用好北京支持 全力抗疫

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（中央社記者張謙香港16日電）香港行政長官林鄭月娥今天誓言用好北京中央的支持，傾盡全力抗疫。

在中共總書記習近平指示北京中央全力支持香港抗疫後，林鄭月娥回應說，會繼續帶領特區政府以堅定意志用好中央支持，團結社會各界，傾盡全力抗擊疫情，作為本港當前頭等要務。

她說，特區政府定當按照習近平的重要指示，切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

她說，疫情的急速發展令香港當前情況極為嚴峻，也大大超出了特區政府的應對能力，因此，她向北京中央提交報告，提出具體協助訴求。

而上週特區政府政務司司長李家超和中國國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權共同主持了「第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會」，雙方對接工作已全面展開，範圍包括流行病學專家交流、提升核酸檢測能力、援建社區隔離及治療設施、醫療物資保障及大陸供港物資供應。

香港大公報和文匯報今天報導，習近平指示北京中央全力支持和幫助香港抗疫，並指香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）上月初起再次在本地爆發，且是至今最嚴峻的一次。（編輯：周慧盈）1110216