港區人大常委：疫情影響特首選舉 需研相關安排

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（中央社記者張謙香港17日電）香港的中國全國人大常委譚耀宗今天說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響香港行政長官（特首)選舉，港府和北京中央要研究「是否有甚麼安排」。

官方香港電台今天報導，譚耀宗在電台節目上說，行政長官選舉將於20日開始提名，3月27日投票，「這段時間會牽涉許多候選人及有很多責任」，他覺得疫情對選舉有影響，特區政府及北京中央要研究「是否有甚麼安排」。

被問到如果有政府官員想參與行政長官選舉，是否暫時都不應說出來，譚耀宗說，看完習近平的指示後，他認為既然是強調穩控疫情壓倒一切，其他都要服從。

香港行政長官選舉提名期由2月20日至3月5日，為期14天。

現任行政長官林鄭月娥至今沒有表態是否參選連任，而建制派商人冼國林及前民建聯成員、工商物業投資者胡世全已宣布參選。

中共總書記習近平近日指示北京中央各部門全力支援香港抗疫，又指香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

習近平形容香港的抗疫工作為「當前壓倒一切的任務」，所以引起一些猜測，如抗疫工作較行政長官選舉更重要，以及當前疫情可能會影響特首選舉，甚至令其押後。（編輯：陳沛冰）1110217