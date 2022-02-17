香港新增6116例確診再創新高 24人染疫死亡

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（中央社記者張謙香港17日電）香港今天激增COVID-19確診病例6116例，再創疫情以來新高。另外，又有24人染疫死亡，當中15人是過去一天死亡，9人是11日至15日之間死亡。死亡人數多，令官方公布數據延遲。

綜合港媒報導，香港今天新增確診6116例，其中9例為境外移入，其餘都是本土病例。另外，新增一採陽性約6300例，其中140人是醫院管理局員工，令醫護人手更吃緊。

醫管局總行政經理何婉霞表示，香港新增24名確診病人死亡，15人是過去一天死亡，9人是11日至15日之間死亡，年齡介於36至98歲。因死亡人數多，令數據滯後。

她指出，現在還有10多名確診病人危殆。其中一名28歲女子，產子後情況轉差，目前正在深切治療部留醫，需要插管輔助呼吸，嬰兒無大礙。

目前公立醫院已不勝負荷，大批病人在醫院的戶外地方臥床等待入院，醫院要架設帳篷。何婉霞說，特別是今天有雨，未來數天氣溫下降，醫管局正研究不同方法安排病人盡快入院。

她說，今天起醫管局會更改社區隔離設施的出院準則，如果病人檢測呈陽性後7天，其快速測試呈陰性及同住家人沒有高風險人士，就可以出院，希望可以騰出更多病床。如果同住家人有高危人士，病人要待檢測呈陽性後14天，抗原測試呈陰性才可出院。

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食物及衞生局副局長徐德義在記者會上說，今年1月至昨天錄得超過1萬6600例確診，超出2020年與2021年的總和，防疫挑戰相當大，他對近日死亡數字上升感到難過。

明報今天引述消息報導，政制及內地事務局近日建議，由中國大陸專家來港強制為全港750萬名市民採樣3次，按身分證號碼排序，每日採樣14小時，目標於一週內完成一次採樣，每天將樣本送回深圳檢測，務求找出所有患者隔離，拒絕遵從者或會違法。但有關建議十分初步，尚無執行細節。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110217