中國增90例本土確診 北京9人跨省培訓染疫

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（中央社台北23日電）中國22日共新增205例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，90例本土確診病例中，以內蒙古自治區通報47例為最多。而北京也出現10例本土確診，其中9例曾跨省參加某公司培訓。

中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團22日新增的90例本土確診中，內蒙古有47例（呼和浩特39例，包頭7例、巴彥淖爾1例）；北京10例（豐台2例、通州2例、經濟開發區2例、西城1例、朝陽1例、海淀1例、順義1例）；遼寧9例都在葫蘆島；廣東7例都在深圳；四川6例在成都；湖北5例在武漢；江蘇2例在蘇州；雲南2例在紅河哈尼族彝族自治州；黑龍江1例在雞西；山東1例在青島。

北京日報報導，北京的10例確診中，有9例日前到外省參加某公司的培訓班，返回北京後確診。

在無症狀感染者方面，中國當天新增67例，其中本土個案16例，分別是湖北武漢的5例；四川成都4例、瀘洲1例；江蘇無錫2例、蘇州1例；廣東廣州1例、深圳1例；雲南紅河1例。當天轉確診14例，當天解除醫學觀察31例，還在醫學觀察的無症狀感染者有703例。

截至22日，中國現有1960例確診，累計治癒10萬1598例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬8194例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者159萬2507例，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬3687人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區有2萬8700例，其中1萬6740人已經出院，336人死亡。澳門特別行政區則有80例確診，其中79例已經出院。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110223