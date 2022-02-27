中國本土病例再破百 單日新增112例

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（中央社台北27日電）中國單日本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例再次突破百例。據衛健委發布，26日單日新增112例，其中廣東48例最多，其次為內蒙古38例。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例239例。其中境外輸入病例127例，本土病例112例。

在112例本土病例中，廣東占48例最多，主要分布在深圳市與東莞市；內蒙古共有38例，其中呼和浩特市35例、呼倫貝爾市2例、包頭市1例。此外，廣西7例、遼寧6例、天津與四川各3例，北京、江蘇、雲南各2例，山西1例。

截至26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2588例，其中重症病例19例，累計治癒出院病例10萬1868例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬9092例，現有疑似病例9例。累計追蹤到密切接觸者162萬5299人，尚在醫學觀察的密切接觸者6萬9826人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有4萬4386例，其中出院1萬7855例、死亡577例，澳門特別行政區80例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110227