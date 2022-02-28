千萬畢業生湧入市場 大學生就業將成兩會話題

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（中央社記者翟思嘉台北28日電）中國2022年大專院校畢業生預計將超過千萬人，衝擊就業市場穩定，3月初將舉行的全國兩會，畢業生就業將成為焦點話題之一。

澎湃新聞報導，中國教育部高校學生司司長王輝在去年12月28日教育部新聞發布會上表示，去年12月8日召開的中央經濟工作會議強調，2022年經濟工作要提高經濟成長的就業帶動力，解決好高校畢業生等青年就業問題。

他說，中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變，穩就業工作的基礎是堅實的。但「我們必須科學研判形勢，清醒認識當前高校畢業生就業面臨的機遇和挑戰。」

王輝表示，當前中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，這些壓力會對就業產生影響，同時，畢業生規模又在持續增加，2022屆中國大專院校畢業生預計達到1076萬人，年增167萬，規模和增量均創歷史新高。

然而，疫情對就業的影響仍在持續。目前部分行業和企業生產經營還沒有恢復到疫情前的水平，就業市場用人需求還存在不確定性，部分中小企業擴大吸納就業的能力下降，零星散發的疫情對校園招聘活動也產生不利影響。

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他還表示，目前中國就業的結構性矛盾尚未得到根本緩解，「就業難」與「招人難」並存，不同科系、行業和地區間用人需求差異較大。綜合研判，當前大專院校畢業生就業形勢依然嚴峻複雜。

報導說，今年全國「兩會」（人大、政協）前夕，大學畢業生就業話題已引起關注。全國人大代表、貴州大學校長宋寶安日前呼籲應吸納更多畢業生返鄉入鄉創業，振興鄉村。民盟中央也擬向全國政協提出「關於強化就業優先政策，促進高校畢業生就業的提案」。（編輯：陳沛冰）1110228