中共中央深改會議 聚焦支持企業創新與人才培養

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（中央社記者張淑伶上海28日電）中共總書記習近平今天主持召開中央全面深化改革委員會會議，聚焦科技創新，宣示加強基礎學科人才培養、支持引導行業領軍企業和掌握關鍵核心技術的企業強化創新等。

新華社報導，習近平在會議中再度強調兩個「毫不動搖」，既要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，也要毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展，加快建設一批「產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代的世界一流企業」。

會議指出，要支持引導行業領軍企業和掌握關鍵核心技術的「專精特新」企業深化改革、強化創新，加大培育力度。要強化企業創新主體地位，推動企業主動開展技術創新、管理創新、商業模式創新。

要堅持壯大實體經濟，推進產業鏈現代化，打造具有全球競爭力的產品服務。「要支持企業充分利用國際國內兩個市場、兩種資源」，增強面向全球的資源配置和整合能力，將中國超大規模市場優勢轉化為國際競爭優勢。

在人才培養方面，會議指出，中國擁有世界上規模最大的高等教育體系，有各項事業發展的廣闊舞台，「完全能夠培養出大師」。

會議中說，要走好基礎學科人才自主培養之路，堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，加快建設高質量基礎學科人才培養體系。同時，也強調要「引導人才深懷愛黨愛國之心、砥礪報國之志」。

在國企方面，會議強調，國企在抗擊疫情、推動共建「一帶一路」、服務北京冬奧會等方面有不可替代的重要作用。要推進國有企業打造原創技術策源地，圍繞事關國家安全、產業核心競爭力、民生改善的重大戰略任務，加強原創技術供給，超前布局前沿技術和顛覆性技術，全方位培養、引進、用好人才。

這項會議審議通過了「關於加快建設世界一流企業的指導意見」、「推進普惠金融高質量發展的實施意見」、「關於加強基礎學科人才培養的意見」、「關於推進國有企業打造原創技術策源地的指導意見」。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧、韓正出席會議。（編輯：邱國強）1110228