香港新增確診減至3.7萬例 死者增至150例

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（中央社台北5日電）據港府通報，香港今天新增3萬7529例確診COVID-19，除6例境外輸入外均為本土感染病例，但較2至4日連續超過5萬人確診出現緩和。然而，港府今天通報的死亡病例也上升到150例。

另據香港01報導，消息人士透露，分管防疫工作的中國國務院副總理孫春蘭，近來在北京接連就香港防疫工作作出指示，且涉及多個範疇，「宏觀、微觀都有」。但報導沒有透露更多細節。

報導指出，孫春蘭作出指示，反映北京既不滿香港疫情走向及港府的不佳表現，也反映北京中央援港的防疫舉措將再「大升一個台階」。

同時，北京方面也極度關注香港疫情是否會危及深圳及廣東，進而影響全國國安大局。

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疫情方面，據港媒報導，香港衛生署抽取的1996個染疫者樣本中，有2個是Delta變種病毒；1631個樣本是Omicron變種病毒；其餘363個樣本不是仍在化驗、就是病毒量不足無法化驗。

至於新增的150例死亡病例，年齡介於32至105歲，其中137例是65歲及以上長者。同時這150例中，多達109例完全沒有接種疫苗，19人接種1劑，21人接種2劑，1人已接種3劑。（編輯：邱國強）1110305