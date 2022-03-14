專家：香港疫情再橫行2至3週 清零有難度

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（中央社台北14日電）香港最近的COVID-19單日確診仍處於約3萬例的高點，香港中文大學專家今天說，推算疫情會於高點橫行2至3週，5月底至6月初每天確診病例才有望回落至約1000例，但要達到清零有難度。

香港昨天增3.2萬例確診，綜合港媒報導，香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今天表示，根據數學模型推算，疫情已剛見頂，估計目前狀況會橫行2至3週，5月底至6月每天確診病例才有望回落至約1000例，要到6月底至7月初每天確診病例才回落至約100例。

他說，香港疫情有機會回復可控的情況，但要達到清零則較有難度。他推算本港會有450萬至500萬人受感染，7000至9000名患者病亡。

他又提到，隨著很多商店提早關門，港人的出行指數已跌至歷來低位。他擔心港人已習慣每天逾萬例確診，隨著愈來愈多市民染疫後康復以及接種疫苗人口增加，加上抗疫疲勞，市民可能鬆懈，隨時讓令疫情反彈。

他認為，目前不宜放寬社交距離措施，要直到單日確診病例回落至4位數字，才適宜逐步放寛。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110314