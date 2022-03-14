香港恆指暴跌千點 失守2萬點創6年新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）香港股市受到新經濟股、內房及中概股拖累，恆生指數今天收盤失守2萬點大關，收1萬9531點，全日重挫1022點或4.97%，創2020年5月以來最大跌幅，指數更創6年新低。

俄羅斯入侵烏克蘭引發的地緣政治風險持續，中概股下市隱憂及中國COVID-19疫情令經濟復甦蒙上陰影，均拖累香港股市。香港恆生指數今天以1萬9531.66點作收，下跌1022點，跌幅高達4.97%。

中國國家互聯網信息辦公室今天就「未成年人網絡保護條例」再次徵求意見，要求網路遊戲、網路直播、網路音視頻、網路社交等服務提供者，合理限制未成年人在使用網路產品和服務中單次消費數額和單日累計消費數額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

網信辦又建議，若違反規定，拒不改正或情節嚴重，可責令暫停相關業務、停業整頓、關閉網站、吊銷營業執照或者吊銷相關許可證，5年內不得重新申請相關許可。

網信辦這一建議卻加速在港上市的中國網路股下跌。恆生科技指數收3778點，大跌468點，跌幅高達11%，創歷來單日最大跌幅。其中，阿里巴巴香港股價收80.9港元，創下2019年底在港上市以來新低，而10.9%的跌幅則創歷史新高。騰訊收盤也大跌9.79%，收331.8港元。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110314