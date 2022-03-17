中國新增1226例本土確診 1個月累計逾2萬例

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（中央社台北17日電）中國本輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，官方今天通報再添1226例，其中以吉林省742例最多；另有1206例本土無症狀感染。自2月10日以來，這波疫情累計本土病例已逾兩萬例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，16日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1317例，其中本土1226例，而連日來確診數居高不下的吉林省仍占最多，為742例；其次為福建99例、廣東83例（深圳市71例、東莞市7例、廣州市4例、珠海市1例）、遼寧62例等；另有境外移入91例。

當天並報告新增無症狀感染者1310例，其中境外移入104例、本土1206例。

截至16日24時，中國大陸現有確診1萬4850例（其中重症16例），累計治癒出院10萬4287例，累計死亡4636例，累計報告確診12萬3773例。

陸媒澎湃新聞今天報導，近一個多月來，Omicron變種病毒在20多省蔓延，2月10日至3月16日，本土累計病例已破兩萬例。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110317