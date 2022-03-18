中國新增逾4000例本土病例 吉林省占半數以上

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（中央社台北18日電）中國大陸疫情持續，官方今天通報，新增2388例本土確診、1742例本土無症狀感染，其中這波疫情重災區吉林省各占了1834例、792例。

中國本輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，自2月10日以來，累計病例已逾兩萬例。

中國國家衛生健康委員會官網公布，17日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2461例，本土占了2388例，其中仍以吉林省的1834例最多，其他較多的包括福建113例、廣東74例、天津61例、山東61例、上海57例、遼寧46例、陜西33例等；另有境外移入73例。

當天並通報新增無症狀感染者1904例，其中境外移入162例、本土1742例。本土無症狀感染也是以吉林的792例最多，其次為上海的203例。

截至17日24時，中國大陸現有確診病例1萬6974例（其中重症病例18例），累計治癒出院10萬4624例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例12萬6234例。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110318