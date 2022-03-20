香港增1.4萬人確診 疫苗通行證要求5月底前打3劑

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（中央社台北20日電）香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例1.4萬人，過去單日再添246例死亡案例。香港政府宣布，疫苗通行證第3階段實施日期由6月底提前至5月底，民眾必須打滿3劑。

綜合星島日報、香港電台、香港01等港媒報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天下午召開疫情記者會。張竹君表示，香港新增1萬4149例確診個案，其中包括5876例核酸檢測確診、8273例快篩。

張竹君指出，連續天確診數字低於2萬例，確診數字減少有多個可能，包括疫情可能過了高峰，或是社交距離措施發揮了作用、群眾有免疫力等。仍要提醒市民必須有警覺，一旦社交轉為頻繁，疫情就有機會反彈。

過去24小時通報新增246例死亡案例，其中有41例為先前校正回歸通報。香港第5波疫情累計確診人數達103.5萬人（含核酸測試確診67.9萬人、快篩35.5萬人），累計死亡5683人，整體死亡率0.55%。

張竹君分析，80歲以上未接種疫苗死亡率是15%，打了一劑的死亡率是5.59%。在死亡個案中，打了一劑科興的死亡率是5.83%，一劑BNT是3.44%，都比未接種疫苗更具保護力。

香港政府今天下午1時左右宣布調整「疫苗通行證」接種要求。港府透過新聞稿指出，疫苗通行證第3階段由原來的6月30日提前至5月31日施行，屆時所有疫苗通行證適用的一般人士均須已接種第3劑疫苗（除個別特殊族群外）。

同時，5月底以前，12歲以上者（非康復者）接種第2劑和第3劑疫苗間寬限期，由原來的9個月縮短至6個月。

根據港府官方資料，疫苗通行證為鼓勵市民接種疫苗的防疫手段，從今年2月10日起分為試行階段和3階段進行，要求市民在一定時間內完成疫苗劑次接種。

官方規定，香港市民必須出示或持有符合特定要求的疫苗通行證才可進入相關處所，例如，餐廳、商場；個別處所的疫苗通行證要求對適用類別人士另有規定。（編輯：李雅雯/邱國強）1110320