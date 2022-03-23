中國新增2591例本土確診 集中吉林省

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（中央社台北23日電）中國官方今天通報，新增2591例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中吉林省占2320例；另有2346例本土無症狀感染。

中國大陸本土疫情持續，中國國務院聯防聯控機制記者會昨天通報，本月1日至21日，各地累計報告本土感染病例逾4.1萬例，涉28個省區市。

另據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，22日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2667例，其中本土2591例，以吉林省的2320例最多，主要集中在該省長春市（1979例）、吉林市（331例）；另有境外移入病例76例。

當天並通報新增2469例無症狀感染者，其中境外移入123例、本土2346例；本土無症狀感染以上海市的977例、吉林省的528例較多。

截至22日24時，中國大陸現有確診病例2萬5103例，累計治癒出院10萬7490例，累計死亡4638例，累計報告確診13萬7231例。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110323