中國經濟趨緩壓力大 放寬房地產政策勢在必行

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（中央社台北24日電）中國經濟持續面臨成長趨緩的壓力，在這樣的情形之下，中國官方似乎逐步改變針對房地產業的監管政策。不少城市的限貸、限購政策鬆綁。分析認為，今年內進一步放寬房地產政策勢在必行。

當前中國經濟面臨「需求收縮、供應衝擊、預期轉弱」等三重壓力，中央經濟工作會議去年就宣示要穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間；日前，中國國務院總理李克強進行今年度的政府工作報告時，將今年經濟成長目標定於5.5%左右，並稱「必須要付出艱苦努力才能達到目標」。

在面臨經濟成長趨緩的壓力之下，作為經濟火車頭的房地產業自然成為了穩定經濟的「另類救世主」。在經歷過去一年的嚴格監管後，中國官方似乎正在逐步改變監管政策，「鬆綁」成了關鍵字。

綜合香港01、第一財經報導，據市場分析機構統計，經過多年的房地產深度調控，中國的房地產市場在去年明顯出現疲態，而在強力監管之下，金融機構的放款規範更加嚴格，使房地產業壓力更大，更進一步對經濟造成影響。

報導指出，2021年間，中國百大房企的總銷售年減3.2%，是7年來首次出現負成長。

報導提及，為了扭轉劣勢，房地產監管政策明顯轉變，「限購、限貸、限價、限售、限商住」等五限政策也逐步放鬆。

蘇州向來被視為房地產風向指標城市之一，近日的房貸利率再度調降，當地工商銀行、農業銀行、中國銀行等已經將首間房的房貸利率由4.65%降為4.6%，與5年期以上LPR（貸款市場報價利率）持平；第二間房未結清的利率則仍在5.2%以上。

此外，上海多位銀行的房貸業務相關人士在報導中也提到，今年房貸放款週期大致恢復正常，中古屋的審批和放款大多在1個月內就可完成，新房的審查速度可能更快。

除了貸款政策外，部分區域的限售、限購政策也有放寬。據報導，哈爾濱在23日發布公告指出，擬廢止2018年發布的「主城區等6區商品房限售政策。」

報導引述業內人士分析，這一系列的舉措透露出當前政策放鬆進入到新階段，未來可望會有進一步放寬房地產政策的趨勢。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110324