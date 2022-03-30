港媒：陸官方衛生專家稱mRNA疫苗效果較理想

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（中央社記者張謙香港30日電）據報導，中國國家衛生健康委員會疾控專家委員會委員盧洪洲說，全球數十款COVID-19疫苗中，mRNA核酸疫苗的效果比較理想，能引起人類細胞免疫較長久，認為要引進到大陸使用。

官方香港電台今天報導，上海市政府公布了抗疫和協助企業的政策措施，提到支持進口COVID-19疫苗和治療藥物。

盧洪洲接受該台訪問時說，香港和南美洲的研究顯示，接種兩劑大陸國產滅活疫苗，並以mRNA核酸疫苗作為加強針，更好地刺激T細胞免疫，效果比接種3劑滅活疫苗的免疫效果和持續時間更理想。

他認為，全球而言，mRNA疫苗是最好的疫苗。

本身是深圳市第三人民醫院院長的盧洪洲說，他們正進一步擴大COVID-19患者使用輝瑞口服藥；初步研究發現，患者用藥5天後，病毒載量下降到非常低水平，Ct值上升至35左右，符合出院標準，說明藥物的抗病毒療效非常確切。

中國大陸迄今未批准外國製COVID-19疫苗進口使用。（編輯：楊昇儒）1110330