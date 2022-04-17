不滿防疫政策 中國網友留言占領微博反美話題

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（中央社台北17日電）中國網友近日在微博發起「賽博遊行」，藉由占領官媒帶起的反美話題，在留言處批評、宣洩對防疫政策的不滿。審查機構隨後刪除不滿聲浪，封鎖衍生的雙關語，但網友對官方的諷刺仍持續。

中國的清零政策衍生物資短缺與次生災難，引起民眾不滿。美國之音（VOA）報導，宣傳機構近期在微博上帶動批評美國的言論，相關話題時常衝上熱搜。

中國網友對於官方利用美國轉移民眾對上海危機的注意力感到不滿，網友們紛紛湧入反美熱搜話題，在留言處批評政府。這波行動從13日晚間開始，不滿的聲音高峰在14日凌晨的前幾個小時，有網友因此稱此為「414賽博（cyber，網路）遊行」。

官媒近期發起的反美話題包含，「美國就是全國最大的人權赤字國」、「新冠病毒疑似與美國生物公司相關」、「美國用烏克蘭精神病患者做生物實驗」等。

網友在這些話題的留言處直指，中國存在人權問題、官方處理上海疫情不力。

之後，審查員刪除、封鎖不滿的言論，但15日、16日網友持續占領這類衝上熱搜的話題，留言批評政府。

網友還發明出一些雙關語，其中有2個均取自電影。其一是「偷樂著」，這是他們最愛用的關鍵詞，取自中國外交部發言人趙立堅曾在記者會上對外國媒體說：「疫情期間，生活在中國，你們就偷著樂吧」。「偷樂著」於是成為揶揄政府的用詞。

一些網友並用電影「愛樂之城」（台灣譯名：樂來越愛你）形容上海，即「愛（偷著）樂」的城市，諷刺官方粉飾危機。

另一個是「Call me by your name」，取自2017年電影「以你的名字呼喚我」。官媒央視在13日帶起「美國就是全球最大人權赤字國」微博話題，有網友將「美國」改成「us」，影射為「我們」之意，變成「我們（中國）就是全球最大人權赤字國」。

因此，「Call me by your name」就成為抗議流行用語。網友藉此指出，中國外交部和官媒對美國的負面描述經常符合中國的現狀，兩國的名字到了可以互換的程度。

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不過，目前這波行動，讓「Call me by your name」與「愛樂之城」的原英文片名「La La Land」話題在微博上被封禁。

據報導，對於此次中國網友的網上行動，美國的中國問題專家利明璋（Bill Bishop）形容這是「希望的微光」；人權組織「自由之家」研究主任庫克（Sarah Cook）則表示，希望中國網友不用跳過重重障礙僅為了表達對政府的批評。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110417