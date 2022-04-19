屢見天價民生物資 上海官方約談美團等12平台

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）在電商平台搶購民生物資與食物成了上海居民日常生活的一部分，然而漫天喊價、加收跑腿費的情形屢見不鮮。近日上海官方約談美團、餓了麼等業者，要求嚴加查緝，遏止不當行為。

根據上海市場監管局微信公眾號發布，為了加強疫情防控期間電商平台的合規經營，近日舉行線上行政約談會，共有12家涉及民生領域的電商參與，包含美團、餓了麼。

據發布，要求企業進一步落實主體責任，對於違反法律、法規的平台內經營者採取必要措施，遏制天價農產品並加強套餐及盲盒類商品的審核力度。同時強化外送員管理，規範跑腿及代買服務的收費管理，制止私下加價等不當行為。

雖然官方屢次強調保供，外送平台也連日宣布投入人力，確保物資得以送到民眾手上，然而據中央社記者實際觀察，打開叮咚買菜、美團買菜、盒馬鮮生等電商平台，大多數的食材均顯示售完、待補貨。偶爾可以在平台上看到蔬菜或海鮮大禮包、盲盒，但是價格不便宜，也會註明內容物可能會調整。

記者觀察，有些買過這類大禮包的民眾在社群平台分享消費經驗，提到品質不穩定、售後服務管道不暢通，甚至有人提及收到貨後發現海鮮的保存日期將至，擔心不夠新鮮而沒有料理。

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據發布，監管部門在會上要求與會企業就疫情期間的經營狀況、消費者投訴、穩定價格措施等交流，並詳細說明具體解決方案及改善措施。

美團在會中表示已成立專項治理組，增加系統巡查頻率，從技術層面對不同類品商品價格設置上限，一旦發現定價不合理、哄抬物價等問題，會攔截或立即將商品下架。餓了麼表示，自3月27日起已3次向商家發布穩物價倡議及盲盒蔬菜新規提示，建立專門治理團隊每天對25種重點生鮮民生商品巡價管控。（編輯：李雅雯）1110419