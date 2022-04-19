港媒：物流公司拒送 國殤之柱仍滯港

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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，悼念北京「六四」事件死難者的「國殤之柱」仍滯留香港，原因是本地多家物流公司不願受理運送訂單。

根據星島日報網站今天的報導，「國殤之柱」原作者、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）說，丹麥外交部、2家航運公司和律師原先已準備好把「國殤之柱」從香港運走，但10多家物流公司「擔心被中國當局報復」，拒絕把這座雕塑運往碼頭。

他說，團隊方面正努力尋求解決方法，但過程並不容易。

他並說，正在丹麥製作多個3至4公尺高的「國殤之柱」銅雕，計劃在世界各知名大學永久擺放，還打算把汽車拖板改裝成活動版的「國殤之柱」，以便在不同地方展示。

去年底，香港大學移除了校內的「國殤之柱」；港大方面表示，校方從未批准在校內擺放，參考法律意見、風險評估及衡量大學的整體利益後，校委會作出有關決定。

高志活其後表示，希望把香港的「國殤之柱」運往海外。

早前有報導指出，「國殤之柱」暫時存放在大埔的港大嘉道理中心。

1998年，港大學生會為悼念「六四」事件死難者，在校內擺放了「國殤之柱」。

「國殤之柱」共有5座，其中一座用來紀念「六四」事件，高約7公尺；「國殤之柱」上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死難者，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。（編輯：曹宇帆）1110419