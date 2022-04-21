台人因疫情難獲PCR 陸委會：協助個案抵台辦理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北21日電）中國上海市疫情持續嚴重，已影響台人返台。陸委會發言人邱垂正今天說，針對登機前無法取得病毒核酸檢測（PCR）報告的台人，政府會以個案協助抵台後再行辦理。

邱垂正21日在大陸委員會例行記者會回應相關提問時，做上述表示。

近期有民眾和台商反映，有多個上海返台航班突然被取消，他們已離家又因當局封控措施而無法返回住處。

邱垂正說，陸委會已協調民航局提供航空公司聯繫窗口，儘量提前公告相關資訊，並主動通知乘客飛機狀況，讓台商掌握飛機起降情形。

此外，有台商反映無法在登機前提供PCR報告。邱垂正說，在中國大陸進行PCR有時會有困難，陸委會將協調相關機關，若有PCR相關困難者，政府會以個案方式協助台人抵台後再辦理。

對於中國大陸疫情，邱垂正說，此輪疫情自3月爆發，迄今已超過50萬例確診，波及30個省市，其中上海是這輪疫情爆發以來最嚴重的城市，已超過40萬人確診。上海自3月30日起全城封控以來，迄今已超過20天，每天確診數仍居高不下，顯見疫情嚴峻的程度。

邱垂正說，針對大陸疫情變化，陸委會都透過中央疫情指揮中心持續保持關注，並參考指揮中心提供的資訊，進一步關懷在陸國人，並提供他們必要的協助。

他也呼籲，中方應落實保障在陸台人的相關就醫權益。

在復工復產方面，邱垂正說，大陸近日為避免供應鏈斷鏈衝擊經濟，17日起陸續公布企業復工的「白名單」，其中部分台商已依規定申請復工復產，經濟部也持續關注台商在陸復工情況。

他說，目前屬於產業淡季，在陸台商短期內都可透過使用庫存、移轉生產，或直接停產應對。但若時間拉長，部分產業、尤其是中小企業恐遭斷鏈威脅。

邱垂正指出，目前台商普遍反映貨運進出不易，且需負擔差額成本，陸委會跟經濟部都將密注後續台廠復工復產及供應鏈運輸受影響的情形，並協助台商穩定供應鏈。（編輯：楊昇儒）1110421