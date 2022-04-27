全球首例 中國4歲男童罹患H3N8型禽流感

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（中央社台北27日電）中國華中地區有個4歲大男童感染H3N8型禽流感而且是全球首例，不過衛生部門指出，蔓延擴散的風險低。

據中國中央電視台與香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，中國國家衛健委26日通報，人在河南省的4歲童4月5日出現發燒等其他症狀，10日病情加重送醫，24日經檢測結果是H3N8型禽流感病毒陽性。

衛健委指出，目前並沒有發現男童的密切接觸者感染H3N8病毒，而這個4歲男童之前則是接觸家裡養的雞和烏鴉。

以往在全球其他國家，則是在馬、狗、鳥與海豹體內才發現禽流感H3N8的變異株。

衛健委表示，初步評估研判，4歲男童感染的這種變異株還不至於傳人，而且爆發大規模疫情的風險低。

不同類型的禽流感病毒株相繼在中國現蹤，而且若干發生零星傳人的病例，這些患者通常是家禽飼養戶，去年中國也曾發現全球首個傳人的H10N3禽流感病例。

中國境內經飼養及野生的禽鳥為數可觀，而成為禽流感病毒或變異株孳生的溫床。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110427