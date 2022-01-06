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禽流感變異株變多 世界動物衛生組織憂增加人類感染風險

2022/1/6 11:16（1/6 11:58 更新）
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世界動物衛生組織5日指出，禽流感變異株增加，導致人類感染風險擴大。（中央社檔案照片）
世界動物衛生組織5日指出，禽流感變異株增加，導致人類感染風險擴大。（中央社檔案照片）
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）世界動物衛生組織（OIE）表示，亞洲和歐洲近來通報多起嚴重的禽流感疫情，隨著更多變異株出現，人類感染風險如今變得較大。

高致病性的禽流感再度蔓延，引起各國政府和家禽業者警戒。先前的疫情已導致數千萬隻禽鳥遭到撲殺，也常引發貿易限制。

世界動物衛生組織秘書長艾洛瓦（Monique Eloit）今天接受路透社訪問時表示：「這次情勢更為困難，也更具風險，因為我們見到有更多變異株出現，在監控疫情方面面臨更多挑戰。」

艾洛瓦說：「最終風險就是病毒株突變，或混合人類流感病毒，可能導致人傳人，然後突然演變成新的局面。」

世界動物衛生組織資料顯示，去年10月至12月底期間，有15個國家通報禽流感疫情，其中大多是H5N1病毒株；歐洲國家中，義大利情勢最為嚴峻，共計發生285起禽流感疫情，近400萬隻禽鳥遭撲殺。

禽流感疫情好發於秋季，經由遷移的野鳥散播。

世界動物衛生組織說，H5N1是少數可由禽類給人類的禽流感病毒株之一，目前累計通報約850人受到感染，其中半數不治。

去年中國有多人感染H5N6病毒株，引起若干專家注意。專家表示，先前流行的病毒株似乎已出現變化，可能對人類更具感染力。

不過，艾洛瓦強調，由於禽流感通常是透過近距離接觸傳播，而目前多數國家已知如何控制疫情爆發，因此僅有零星少數人類感染禽流感案例。

她表示：「如果出現一起、兩起或三起人類感染禽流感病例，是該注意，但還不致太快到風險擴大的警戒地步。這將取決於人類如何受到感染。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110106

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