更多編輯台推薦新聞：
NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球
科技

NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定
生活

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

彰化2雞場確診禽流感 動防所撲殺7萬多隻雞

2022/1/4 19:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化縣2處雞場接連有雞隻確診新型H5N2亞型高病原性禽流感，彰化縣動物防疫所今天前往2處雞場撲殺7萬2439隻雞，並進行消毒工作，以防疫情擴散。

彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿指出，動防所去年12月31日分別接獲大城鄉1處蛋中雞場以及芳苑鄉1處土雞場通報，場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制，針對病雞採樣送驗，昨天確認2處雞場雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

動防所所長董孟治今天接受媒體聯訪時表示，動防所人員今天前往2處發生疫情的雞場進行撲殺及消毒工作，總計撲殺2萬5680隻蛋中雞，以及4萬6759隻土雞，合計撲殺7萬2439隻雞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

董孟治說，韓國和日本最近陸續傳出H5N1高病原性家禽流行性感冒及H5N8亞型高病原性禽流感病毒疫情，去年12月在台南市四草濕地死亡的黑面琵鷺，也檢出H5N1亞型高病原性禽流感，動防所懷疑雞隻是遭候鳥傳染禽流感病毒。

動防所指出，冬季為禽流感好發季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫因免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者加強場區消毒工作，注意防鳥措施，以避免家禽與候鳥接觸將病原傳入禽場。（編輯：謝雅竹）1110104

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族