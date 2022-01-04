彰化2雞場確診禽流感 動防所撲殺7萬多隻雞

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化縣2處雞場接連有雞隻確診新型H5N2亞型高病原性禽流感，彰化縣動物防疫所今天前往2處雞場撲殺7萬2439隻雞，並進行消毒工作，以防疫情擴散。

彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿指出，動防所去年12月31日分別接獲大城鄉1處蛋中雞場以及芳苑鄉1處土雞場通報，場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制，針對病雞採樣送驗，昨天確認2處雞場雞隻感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

動防所所長董孟治今天接受媒體聯訪時表示，動防所人員今天前往2處發生疫情的雞場進行撲殺及消毒工作，總計撲殺2萬5680隻蛋中雞，以及4萬6759隻土雞，合計撲殺7萬2439隻雞。

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董孟治說，韓國和日本最近陸續傳出H5N1高病原性家禽流行性感冒及H5N8亞型高病原性禽流感病毒疫情，去年12月在台南市四草濕地死亡的黑面琵鷺，也檢出H5N1亞型高病原性禽流感，動防所懷疑雞隻是遭候鳥傳染禽流感病毒。

動防所指出，冬季為禽流感好發季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫因免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者加強場區消毒工作，注意防鳥措施，以避免家禽與候鳥接觸將病原傳入禽場。（編輯：謝雅竹）1110104