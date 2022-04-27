疫情影響求職不易 中國國常會：加強政策穩就業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國國常會今天表示，將加強政策力道以保持就業穩定。同時，要在做好疫情防控的前提下復工復產，並保障供應鏈重點、交通物流企業，以及基礎設施正常運轉。

據央視報導，中國國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議，會議聚焦近期備受關注的就業問題以及疫情之下企業復工復產面臨的物流受阻問題。

會議指出，穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵，要落實黨中央、國務院部署，採取更有力舉措穩就業。

會議強調要拓展職缺，落實大眾創業、萬眾創新相關政策，推進大學畢業生「百萬就業見習」。同時也要推動一批農田水利等工程，推廣以工代賑，幫助農民工就業。對於因疫情影響暫時失業、未參加失業保險的困難人員，給予臨時救助。各地也必須落實「穩就業」責任，設為績效考核，確保完成全年就業目標。

會議也提及，要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉。對困難較大的企業採取「點對點」幫扶。

會議進一步說明，交通物流是市場經濟的經脈，近期部分地區物流受阻，國務院建立了工作機制。要統籌疫情防控和物流暢通保供，暢通國際國內物流。

會議指出，針對受疫情影響且符合幫扶資格的貨運業者，從5月1日至年底，免徵增值稅。同時儘快推出人民幣1000億元（約新台幣4500億元）再貸款支援物流倉儲等企業融資，並合理支持車貸延期還貸。（編輯：楊昇儒）1110427