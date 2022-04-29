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封城重創經濟 吉林成中國首季唯一經濟衰退省分

2022/4/29 12:41
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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國首季GDP成長率發布後，各省區的數據也陸續公布。據統計，目前已公開的30個省區，吉林省因疫情影響，年減7.9%，成為唯一衰退的省份；北京年增4.8%，與「國家線」一致。

中國受國內疫情多點爆發、俄烏戰爭、中美關係等國際局勢因素影響，經濟表現疲弱。日前公布今年第1季經濟成長率年增4.8%，低於全年目標5.5%左右。

綜合星島日報、澎湃新聞報導，在全國數據發布後，中國各省區也陸續公告首季經濟成長率數字。截至目前已有30個省區發布，其中29個維持正成長，僅吉林省出現負成長。吉林省28日公布的首季經濟成長率為年減7.9%。

分析指出，吉林省的疫情從2月開始爆發，隨後長春、吉林兩市進入長期「封控」狀態，直到最近實現「社會面清零」後才放寬防疫措拖。長時間的封城對經濟活動造成不少衝擊，影響直接反應在數據上。

據報導，目前31個省區中僅西藏自治區尚未公布，其餘公布的30個行政區中，有22個高於全國經濟成長率4.8%，其中新疆以7%一枝獨秀，江西則以6.9%緊追在後。

北京則剛好切齊4.8%的國家線，受到疫情影響的上海則是低於平均的3.1%。至於在29個正成長的行政區中吊車尾的是天津，增幅僅為0.1%。（編輯：陳沛冰）1110429

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