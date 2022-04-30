上海日增1萬181病例 近1個月新低

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）上海的本土COVID-19病例數持續下降，據通報，29日新增確診1249例和無症狀感染者8932例，合計1萬181例，為4月5日以來新低。通報死亡人數為47例。

上海近日單日新增病例數持續維持在1萬多例，官方與部分評論都形容疫情雖仍嚴峻，但已逐步獲得控制。日前官方已宣布將對達到社會面基本清零的區，實施「有限人員、有限區域、有限活動」。

根據微信公眾號「上海發布」，上海市長龔正29日視察浦東機場檢查疫情防控工作時指出，要持續強化清關疏港協調機制，積極為企業復工復產急需物資開通綠色通道，協助航司恢復運力投放，落實疫情防控下閉環生產工作，持續推動保通保暢，繼續全力保障上海國際航運中心正常運轉。

據上海衛健委發布，29日新增本土COVID-19確診1249例和無症狀感染者8932例，總計1萬181例，數字為4月5日以來，近一個月以來新低。

本月4日上海新增本土確診病例268例、無症狀感染者1萬3086例，總計病例數達1萬3354例，是本輪疫情中單日新增數字首度跨過萬人大關。

29日通報死亡病例共47例，平均年齡82.4歲，最小年齡55歲，最大年齡101歲。均有慢性疾病、癌症等。入院後，原發疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為自身疾病。（編輯：沈朋達）1110430