上海新版復工指引放寬閉環政策 員工下班可回家

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（中央社記者吳柏緯上海4日電）為了加速落實企業復工復產相關政策，上海最新的指引進一步放寬規定，只要通過申請的企業，在疫情防控前提下，員工下班後可搭乘接駁車離開廠區回到社區，生產轉為半閉環管理。

為了擺脫COVID-19疫情帶來的衝擊，上海加快腳步推動復工復產，盼望經濟運行逐步回到正軌。近日陸續發布復工復產「白名單」、工作通知和防疫指南。3日晚間則發布「第2版工業企業復工復產疫情防控指引」，進一步放寬復工企業須採閉環管理的規定。

根據第一財經報導，新版指引於3日晚間發布，是在第1版指引的基礎上作出修訂，其中除了補強第1版指引的相關規範與說明外，另外新增5項全新內容。其中，新版指引進一步放寬企業閉環管理的規定，引起產業界關注。

據指引，已經復工復產的封閉生產企業可向所在地區的主管部門提出申請輪換人員，因輪替而下班的人員可憑48小時核酸陰性與1次進社區前的抗原陰性，返回社區，不須住在廠區內。

指引強調，這項措施需搭配現行相關防範區規定而加以調整，企業須和社區合作啟動由無疫社區至無疫廠區、園區或樓房的「點對點」半封閉管理，換班員工移動時要透過接駁專車通勤。

對於需要輪班而離開社區的企業員工，指引也要求企業需協助向地方政府申請「復工證」。員工離開社區時須向居住地居、村委出示記錄了人員身份證、單位用工證明、核酸證明的「電子復工證」，經核對身份並確認所住大樓或區域在7天內無通報陽性病例，並再加做抗原檢測，確認陰性即可放行。

根據之前的規定，上海企業復工後須採閉環管理，對於部分企業而言有困難。

報導指出，日前曾有復工企業表示由於員工不能離開廠區，然而公司無法為大量的員工解決居住問題，因此只能先放一部分重點緊急職務的員工進入廠區。（編輯：周慧盈）1110504