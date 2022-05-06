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疫情衝擊 中國五一假期鐵路民航生意慘淡

2022/5/6 17:34
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（中央社台北6日電）中國多省市爆發COVID-19疫情，官方倡導「五一」小長假就地過節，中國鐵路客流量較去年同期大減約80%，跌幅較官方此前預測更大；民航客運航班取消率也接近70%。兩者生意慘淡。

據中國網5日報導，統計數據顯示，今年4月30日至5月4日「五一」假期期間，中國全國鐵路每天發送旅客介於235萬至440萬人次，而去年「五一」假期全國鐵路每天發送旅客介於1300萬至1900萬人次，今年客流量較去年同期減少約80%。

中國交通運輸部此前預測，「五一」假期全國客運量1億人次，日均2000萬人次，較去年同期下降約62%。今年「五一」客流量的實際跌幅，較官方預測更大。

民航市場方面，航班管家數據平台顯示，4月30日假期首天，全國民航客運航班量為4205架次，取消率接近70%，而去年同期航班量為1萬4165架次，取消率不足8%，兩者差距顯著。

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民航局4月28日預測，「五一」假期民航運輸旅客200萬人次，日均約40萬人次，較去年同期下降77%。

報導又表示，今年「五一」假期機票價格也大幅下降，據同程旅行和去哪兒向界面新聞提供的票價數據，假期期間機票價格較節日前有所上漲，但仍維持在較低水平。同程平台的機票訂單平均票價較去年同期下降25%，去哪兒平台的機票平均支付價格也較去年同期下跌超過20%。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110506

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