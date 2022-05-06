路透：美國官員抵達北京 協商上市中企審計爭議

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（中央社台北6日電）路透社今天報導引述3名知情人士指出，美國證交會監管官員已抵達北京，準備與中方官員協商，尋求解決長期以來在美國上市的中國企業審計合規問題的爭議。

如果僵局得不到解決，中國公司可能遭紐約證券交易所下市。本週，美國證券交易委員會（SEC）又將電商巨頭京東和中國石油化工在內的88家中企列入預摘牌名單。

截至今天，累計已有128家中國公司因此面臨下市危機。

報導引述知情人士說，在中國近幾個月做出讓步後，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）官員與中國證監會官員之間的會談可以說已進入最後階段。

據報導，PCAOB官員已抵達北京，預計將於下週結束隔離並開始工作。知情人士稱，如果此次訪問按預期進行，PCAOB很可能會在今年稍晚派出更大的團隊前往中國，對當地的審計師進行現場檢查。

報導稱，由於問題的敏感性，消息來源拒絕進一步透露；PCAOB與中國證監會也沒有回應置評請求。

長期以來，中國當局以國家安全為由，不願讓海外監管機構檢查當地的會計事務所。

但據報導，作為一項關鍵讓步，中國監管機構上月提議修改境外上市的保密規定，並取消對境外上市中國公司的現場檢查主要由國內監管機構進行的要求。

知情人士稱，PCAOB今年早些時候已派代表到中國進行面對面談判；兩國審計監督合作初步框架已經形成。

針對美國證交會將多家中國公司列入可能被逐出美國證交所的名單，中國外交部發言人趙立堅5日在例行記者會表示，中國證券監管部門已經就此與美國監管部門作過溝通。據瞭解，中國企業被列入有關名單，是美國監管部門執行其國內法律的有關步驟。這並不代表相關企業必然摘牌。

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他強調，中國企業是否摘牌或繼續在美上市，取決於中美審計監管合作進展和結果。

趙立堅並稱，中方始終堅持透過平等合作解決在美上市中概股公司審計監管問題。這符合兩國資本市場和全球投資者利益。近期，中美雙方監管部門均向媒體表示，雙方正就審計監管合作保持密切溝通，著力推進此項合作。「我們樂於看到中美監管機構達成滿足雙方監管要求和法律規定的合作安排」。（編輯：楊昇儒）1110506