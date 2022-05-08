中國追求清零 機構：常態化核酸檢測月花5395億元

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（中央社台北8日電）中國追求COVID-19疫情清零，常態化核酸檢測。證券團隊研究報告推算，中國一線、二線城市都實施常態化核酸檢測，初估每個月費用為人民幣1212億元（約新台幣5395億元）。

中國採清零總方針應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，頻繁實施全民核酸檢測，常態化核酸檢測。據中新經緯7日報導，一線、二線城市（2021年人口為5.05億人）都實施常態化核酸檢測，初估每個月費用為1212億元，年花1.45兆元。

東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」釋出研究報告，報告內容提到，假設一座城市經濟規模相當於上海市2021年經濟總量為4.32兆元，這座城市平均每月實施局部封鎖經濟損失占2成，則1個月封城2週經濟成本為1568億元。

這份報告指出，如果未來中國所有一線、二線城市都實施常態化核酸檢測，則每個月常態化核酸費用上限為1212億元，約合1年1.45兆元。從成本方面來看，大規模常態化核酸檢測防控措施可能優於定點式、高強度的封控措施。

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天達共和律師事務所合夥人、律師錢宙接受中新經緯採訪表示，常態化核酸檢測服務項目的採購方往往是國家機關、事業單位和團體組織，按照法律規定，如果上述機構進行公開招標適用政府採購法的規定。政府採購不一定要公開招標，只有服務專案金額達到200萬元以上才必須採用公開招標。

常態化核酸檢測能否最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響？北京大學經濟學院教授曹和平日前接受媒體採訪指出，從中長期來看，這是目前應對高傳染力Omicron社會成本最小的防疫方式。積極應對疫情，客觀上也能為一部分新經濟帶來機會，能夠為數位和醫療等抗疫措施帶來0.2至0.3個百分點增量。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110508