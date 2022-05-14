知網掌握大量論文與期刊 中國學研機構不得不訂

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（中央社記者吳柏緯上海14日電）中國最大學術期刊平台「知網」因涉壟斷遭官方調查。媒體揭露，知網和超過400所中國的學研機構獨家合作，幾乎收錄中國「雙一流高校」全部碩博士論文，學研機構不得不訂。

中國國家市場監督管理總局官網13日下午發布公告稱：「根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。」此前多家中國官媒接力撰文，批評知網操控學術資源市場，形成壟斷。

由於知網收錄大量學術期刊與碩士、博士論文，是許多學術機構必用的服務。然而過去曾多次因為訂閱費用高昂、違反智慧財產權等爭議，和學術界起衝突。

根據澎湃新聞調查發現，截至2022年1月，中國知網的資料庫收錄學術期刊8500餘種，文獻量超過6000萬篇，整體文獻期數與篇數的收錄完整率達99%。此外，超過400家中國學研單位「獨家合作」，也使知網的論文收錄完整度非常高，其中不乏「雙一流高校」。

雙一流是「世界一流大學和一流學科建設」的簡稱，為中國從2015年開始實施的高等教育政策。截至今年初，名單上共有147所大專院校，包含北京大學、中國人大、清華大學等名校。

據報導，以中國國內的博士論文為例，知網收錄了約48.1萬篇博士學位論文，並和241家學研單位獨家合作，雙一流高校共有79間。包含獨家合作在內，共收錄507間中國學研機構的博士論文，其中雙一流高校的博士學位論文涵蓋率達100%。

至於碩士學位論文，共收錄480.6萬餘篇。其中有464家學研機構獨家合作，雙一流高校共有79間，包含獨家合作在內，共收錄787間學研機構的碩士論文，其中雙一流高校的碩士學位論文涵蓋率同樣達100%。

報導指出，雖然知網收費昂貴，加上陸續傳出諸多爭議，但由於收錄論文、期刊豐富，對於中國的學研機構而言是不得不訂購的服務。根據中國政府採購網公布資料顯示，大連海事大學近日以專案採購形式向知網購買資料庫使用權，專案金額為人民幣99萬元（約新台幣439萬）。

在知網被監管調查後，國務院反壟斷委員會專家諮詢組成員、中國政法大學教授時建中13日在光明日報刊發評論指出，從知網收錄的中文學術文獻種類與數量、期刊數量以及獨家期刊的數量和品質、使用者規模及覆蓋率等各方面看來，均長時間明顯處於領先地位。

時建中另表示，知網設置不公平的格式條款，無論是採購學術文獻還是銷售知識數位化產品的價格幾乎不受競爭約束，「基本可以認定知網具有市場支配地位」。

他也批評，知網藉由低價收錄、高價出售的方式獲取超高利潤，在缺乏正當理由的情況下，連續多年大幅提高資料庫價格，增加了使用者的負擔，損害了消費者利益。（編輯：曹宇帆）1110514