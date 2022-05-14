中國滅不盡血吸蟲 專家：習近平清零也辦不到

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（中央社台北14日電）已故中國領導人毛澤東曾發動麻雀與血吸蟲清零，導致大饑荒數千萬人餓死，逾一甲子血吸蟲在中國仍未絕跡，中國水利專家王維洛稱，由此可知，中國國家主席習近平的防疫清零終成歷史鬧劇。

王維洛長期研究中國水利工程問題並曾實際參與三峽大壩工程「國土空間規劃」項目，目前旅居德國，旅美中國民主派人士創辦的「議報」近期刊登他的專文，以往昔中國防治血吸蟲病的經驗為例，分析中國國家主席習近平堅持防疫清零行不通。

王維洛在文章中指出，在中國蔓延的日本血吸蟲是肉眼看不見的線狀體，當蟲卵入水孵化成毛蚴，鑽入釘螺體內無性繁殖尾蚴，只要人的皮膚接觸水，約10多秒，尾蚴就鑽入皮膚在體內成蟲。

他說，成蟲主要寄生在肝臟和腸內吸血，少年患者可能成為侏儒，年屆育齡的婦女罹患將影響生育，末期病患腹大如鼓至死。

王維洛指出，1953年9月16日，毛澤東得知中國南方血吸蟲病的疫情相當嚴峻，隨即指示當時的國務院秘書長習仲勳負責處理。習仲勳是習近平的父親。

他說，時至今日逾一甲子，血吸蟲仍未絕跡，更因中國闢建三峽大壩導致長江流速減緩而釘螺滋生，2020年8月15日發表的「全國血吸蟲病監測方案（試行）」指出，全國血吸蟲病病人居高不下，釘螺擴散明顯，疫情有向城市蔓延之勢。

王維洛指出，而對比習近平當前防疫清零與毛澤東往昔消滅血吸蟲病的作為，的確有相同相似之處，像是兩人都強調親自指揮，親自部署；成立直屬中央領導小組；升高至政治任務的層級。

他說，而且毛澤東與習近平都不顧事實製造恐慌，毛澤東曾把血吸蟲誇大成遠比帝國主義更難對付；習近平根本不顧Omicron高傳染、低死亡率的事實，主觀認定放寬管制勢必造成大規模感染及染疫死。

王維洛表示，習近平與毛澤東拚清零和消滅血吸蟲的其他相似之處還包括，分別不惜一切代價到處封城及向水宣戰；誇稱共產黨的領導和社會主義制度優越性；發揮集中力量辦大事的制度優勢，充分發揮群眾的力量。

他說，習近平與毛澤東都非常重視中醫的作用，消滅血吸蟲病運動期間，浙江、江蘇、安徽、湖北等相繼研發滅蟲草藥；清零期間眾所周知的連花清瘟膠囊據說頗有療效，但都不被世界其他國家接受。

王維洛表示，從1958年到2022年，60多年過去，血吸蟲病在中國就從來沒有被消滅過，同樣，習近平的清零目標也是不能達到，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒無法徹底消滅。

他說，以習近平為核心的中共領導層成員多是當年的知識青年，在成長過程中缺乏博愛和敬畏之心的培養，受毛澤東鬥爭哲學的薰陶，對毛澤東無限崇拜，視毛澤東為指路的北斗星，在治國理念上模仿毛澤東。

王維洛表示，曾任毛澤東秘書、已故中共元老李銳對習近平的倒行逆施的評價是：毛病不改，積惡成習，這句話流傳在民間則成為「毛病養成惡習」、「毛病不改惡習難除」。

他說，德國的n-tv電視台在2021年年終的年度人物中，直接稱習近平是「新毛澤東」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110514