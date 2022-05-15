疫情下中國暫停大型運動會 進博會仍11月登場

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（中央社記者張淑伶北京15日電）中國為嚴防疫情，除將今年6月舉行的成都世大運延至明年，甚至放棄明年亞洲盃足球決賽主辦權；不過，由中共總書記習近平催生的中國國際進口博覽會，仍將於今年11月登場。

新華社今天報導，第5屆進博會將在今年11月在上海舉行，根據4月中旬公布的新一批參展商名單中，世界500強和行業龍頭企業占比近50%，目前簽約面積已超過展區規劃面積的70%。

先前已有其他媒體報導，進博會時間為11月5日至10日。

在疫情嚴控導致外商撤資考慮不斷升高的背景下，這篇報導強調中國持續加大對外開放，並引述日本貿易振興機構（JETRO）上海代表處首席代表水田賢治說：「進博會為日企在疫情中持續覓得新的發展機遇提供了重要平台。」

習近平2017年5月宣布將在2018年舉辦中國國際進口博覽會，他親自出席前兩屆的大會開幕式並發表主旨演講，第3、4屆則因疫情以影片方式發表開幕致詞。

中國國際進口博覽會官方微信號14日發文表示，進博會今年將是5週年，是中國重要主場外交平台，在推動國家戰略「行穩致遠」上有成效。（編輯：唐佩君）1110515