中國新增本土1718例 多地仍展開核酸檢測

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（中央社台北15日電）中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例1718例。儘管中國疫情趨緩，但多地仍展開核酸檢測，以達到官方的清零政策要求。

中國國家衛生健康委員會官網上午公佈，14日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例239例。其中境外輸入病例13；本土病例226例，當中仍以上海166例最多，其次為北京33例，第三為四川的13例。

當天通報的無症狀感染者1550例，其中境外輸入58例，本土1492例。本土無症狀感染者以上海的1203例最多，接續是四川196例、河南24例，而北京則有8例。

儘管中國的本土疫情數有下降趨勢，但多地仍展開核酸檢測。如北京將於今天在東城、西城、朝陽、海淀、豐台、通州等12區進行核酸篩查；上海黃浦區上午發布通知，將於今天持續開展「核酸加抗原」組合篩查工作，以達本月中旬實現社會面清零。

除了北京與上海以外，天津在12日、13日與14日出現零星本土染疫後，今天將展開全市核酸檢測。

另外，值得注意的是四川疫情。據極目新聞報導，截至14日統計，四川鄰水縣5天超過200人染疫。鄰水縣已在10日實施全域封閉靜態管理。12日，緊挨鄰水縣的華鎣市也實施全域臨時靜態管理。目前，廣安市疫情防控也已升級。

截至14日24時，現有確診病例6141例，累計死亡病例5209例，累計報告確診病例22萬1804例。尚在醫學觀察的密切接觸者34萬2128人；尚在醫學觀察的無症狀感染者5萬8878例（境外輸入481例）。

港澳方面，香港特別行政區33萬1567例（出院61157例，死亡9360例），澳門特別行政區82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110515