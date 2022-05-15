住房不炒作 中國央行下調首間民購房貸利率

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（中央社台北15日電）中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會今天宣布房貸降息，貸款購買普通自住房的居民家庭，第一間房商業性貸款利率下限較原先下調20個基點，最多可以低至4.4%。

人民銀行官網15日下午1時許刊載「關於調整差別化住房信貸政策有關問題的通知」。內容指出，「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，全面落實房地產長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。

內容宣布兩大要點。第1，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，第一間住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減20個基點，第二間住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

第2，在全國統一的貸款利率下限基礎上，人民銀行、銀保監會各派出機構按照「因城施策」原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢變化及城市政府調控要求，自主確定轄區內各城市第一間和第二間住房商業性個人住房貸款利率加點下限。

據財聯社15日報導，目前房貸利率以5年期以上LPR（貸款基礎利率）為基礎，銀行再根據各地房地產市場情況、銀行相應貸款策略等，在這個利率基礎上進行加點，形成最終的個人房貸利率。

最新5年期以上LPR利率為4.6%，個人住房貸款利率下限下調20個基點（1個基點等於0.01）後，各地第一間房貸利率最多可以低至4.4%，第二間房貸利率最低為4.6%。

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財聯社引述專家試算，當貸款人所在城市和銀行具體執行利率跟隨全國政策同步下調，居民家庭申請貸款後，利息支出將減少。舉例來說，貸款金額人民幣50萬元（約新台幣219萬元）、期限30年，等額本息還款估算，利率下調20個基點，平均每月可減少月支出約60元，未來30年內共減少利息支出約2萬元。

專家提到，政策調整第一間房貸款利率下限，但是各地房地產利率仍會遵循「因城施策」原則，依據轄區內房地產市場形勢變化和城市政府調控要求，自主確定轄區內各城市第一間和第二間住房商業性個人住房貸款利率加點下限調整方向，可跟隨全國下限下調，也可保持不動或適度上調，維持區域房地產市場穩定。金融機構也必須結合自身經營情況、客戶風險狀況和信貸條件等因素，合理確定每筆貸款。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110515