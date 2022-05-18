中國官方釋鬆綁監管信號 數位經濟概念股上漲

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（中央社記者吳柏緯上海18日電）中國國務院副總理劉鶴17日表示支持平台經濟、數位企業在國內外上市，外界解讀釋出監管鬆綁信號。受消息鼓舞，今天A股的數位經濟概念股上漲。

中國全國政協17日在北京舉行「推動數位經濟持續健康發展」專題會，據央視報導，劉鶴在會中指示要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，研究支持平台經濟規範健康發展具體措施，同時也要支持數位企業在國內外資本市場上市。

在經歷了長達1年半的強力監管措施之下，劉鶴的表態對於數位經濟領域企業與投資市場無疑是一劑強心針，樂觀的情緒也反映在股市的走勢。今天上午數位經濟相關概念開盤後走強，一度領漲A股。

根據第一財經、財聯社報導，受到近日政策面利多，以及劉鶴在協商會上發言的消息面因素，智慧政務、東數西算（數據計算）、資料安全、電子身份證等數位經濟概念股今日均大幅走高。

報導指，從2021年底至今，中國已經至少4次藉由高層及會議傳遞平台經濟整改態度持續向好的信號，包含「為資本設置紅綠燈，發揮資本作為生產要素的積極作用，同時防止資本野蠻生長」、「穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改、促進平台經濟平穩健康發展」、「促進平台經濟健康發展、實施常態化監管」。

17日舉行的政協專題會議再次強化推進數位經濟健康發展。

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據香港經濟通通訊社報導，摩根大通集團在這場會議後提出分析報告指出，劉鶴的表態可能會刺激交易活絡，並帶來放寬監管的樂觀情緒，因為監管清晰與政策支持對投資者和企業信心非常重要。

報導指出，今早大盤整體呈現震盪走低，三大指數均小幅下跌。盤面上，汽車類股再度活躍，數位經濟概念股受到前一日利多消息開盤走強，創業板也有個股出現漲停。（編輯：唐佩君）1110518