中國銀保監會：銀行面臨不良貸款壓力要提前應對

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（中央社台北19日電）中國銀行保險監督管理委員會18日表示，近期疫情衝擊經濟，一些地區、行業難以按時償還銀行貸款，銀行面臨不良貸款壓力，促提前做好應對準備。

據第一財經報導，銀保監會普惠金融部負責人毛紅軍表示，近期疫情對經濟運行造成較大衝擊，一些受疫情影響嚴重的地區、行業的企業停工停產時間較長，經營收入不穩定，難以按時償還銀行貸款，銀行客觀上確實面臨一定的不良貸款壓力。

銀保監會指出，截至2022年4月底，銀行業普惠型小微企業不良貸款率2.18%，較年初持平；另整體銀行業不良貸款率1.82%，保持在合理水平。

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毛紅軍說明，目前銀行業保持穩健信用風險可控，銀保監會將統籌疫情防控和經濟發展監管政策，同時督促銀行業對未來可能暴露的不良貸款提前做好應對準備。

她強調，銀保監會提出，今年被列為中高風險地區所在地市級行政區域內的艱困行業，包括餐飲、零售、文化、旅遊、交通運輸、製造業，在今年底前到期的小微企業貸款，銀行應進行風險判斷，不單獨因疫情因素調整貸款風險分類，不影響企業徵信紀錄，且免收罰息。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110519