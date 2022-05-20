涉反送中運動 Telegram香港管理員囚6年半

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（中央社記者張謙香港20日電）一名港人管理的一個Telegram頻道在「反送中」運動期間發放了大量煽惑他人暴動等言論，昨天被法庭重判入獄6年半。

綜合本地媒體的報導，被告伍文浩，27歲，是電腦技術員。

控方指出，2019至2020年間，他是Telegram頻道「SUCK Channel」的擁有人及管理員，期間這個頻道發布了大量違法訊息，包括串謀煽惑他人火燒警察宿舍、非法阻礙機場、暴動等。

他早前被法庭裁定7項串謀煽惑他人犯案的控罪成立，區域法院昨天判處他入獄6年半，是涉及Telegram案件中判刑最重的一次。

據報導，法官判刑時說，頻道的發文煽動他人堵路、破壞警車及使用氯氣彈屠殺等，被告作為管理員，有權剔除或修改訊息，在事件上「有不可推卻的罪責」。

控方在庭上作供時指出，「SUCK Channel」於2019年8月20日建立，只有擁有人及管理員可發布訊息，頻道有超過2萬條訊息，當中至少42條涉及非法煽惑他人犯案。

另外，本地多家媒體前天報導，香港個人資料私隱專員公署一再要求Telegram公司刪除涉及香港警隊及政府官員的「起底」訊息，但一直未獲正面回應，港府正考慮禁用。

據報導，過去有人在Telegram群組發放警隊、立法會議員、政府官員等人及其家屬的個人資訊，本地俗稱「起底」。

報導表示，過去7個月，署方發現在Telegram上有700多例「起底」違規訊息，而去年全年涉及「起底」的個案只有800多例，反映「起底」問題死灰復燃。（編輯：唐佩君）1110520