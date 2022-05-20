香港新增243人染疫 檢疫酒店疑爆發傳播

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（中央社記者張謙香港20日電）香港今天新增243例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中26例為境外移入。另外，位於港島區的一間檢疫酒店懷疑爆發傳播。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會上公布，境外移入的病例中，4例來自台灣。

過去一天新增4名確診者死亡。

綜合港媒報導，衞生防護中心進行基因分析，發現多11例早前的病例帶有Omicron BA.2.12.1病毒變異株，累計本港有46例。

其中早前已公布確診的一對夫婦，由美國抵港，入住檢疫酒店「蘭桂坊酒店@九如坊」，完成檢疫後返回住所，之後在社區檢測中心檢測呈陽性。

同一間檢疫酒店發現另外一對由尼泊爾抵港的父子確診，經基因分析後，與這對夫婦病毒基因排序一致，不排除酒店內有傳播。

歐家榮表示，這是首次有BA.2.12.1流入香港社區，傳播性可能較高。

第五波疫情自1月爆發至今，本地累計有超過110萬人染疫，9100多人死亡。近半月來，疫情趨緩，單日確診數介於200至300多例。（編輯：陳沛冰）1110520