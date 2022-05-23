中國拉抬房市 20天56城放送利多但專家不看好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中國挽救岌岌可危房市，20天內共56個城市頒布利多大放送，如降息與鬆綁限購等，但市場人士分析，當局的政策以穩為主，加上商銀下調房貸利率絕非一步到位，預料中國房市不會強力反彈。

據中新網21日報導，中國人民銀行20日公佈，5年期貸款市場報價利率（LPR）從4.6%降15個基點至4.45%，出乎市場預期，一年期LPR則維持3.7%，而且是自LPR報價形成機制改革以來，首見一年期LPR不降卻獨降5年期。

報導說，在此之前，5月15日，當局曾發布首購住房商業性個人房貸款利率下限，調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減20個基點，經過政策連番加碼，意味著首購房貸利率的下限已探至4.25%。

報導指出，據易居研究院智庫中心19日發佈的報告，包括廣州、深圳、天津、濟南、青島、鄭州、蘇州、昆明等20個城市，紛紛調降首購房最低利率至4.4%。

報導說，之後20日人行發布降息大禮包後，部分地區的銀行更迅速表態，天津、南通、蘇州、青島、濟南、重慶等地銀行，更調降首購房貸利率至4.25%。

報導指出，5月20日晚間，大連市還發布鬆綁限購措施新政，蘇州市更早在9日就放鬆限購，長沙也在6日宣布類似措施，另個房市大熱門杭州市則降低二手房限購門檻。

報導說，中原地產研究院統計資料顯示，截至5月20日，當月已超過56個城市發布60多項穩房市政策，全年房地產調控政策次數高達290次，繼續刷新歷史同期紀錄。

儘管如此，根據自由亞洲電台（RFA）報導，要求匿名的廣州房地產專家指出，當局的政策是以穩為主，加上商業銀行下調房貸利率不會一步到位，估計中國房市不會強力反彈。

報導說，房地產專家表示，商業銀行原本房貸利率超過5%，一下子降60個基點，肯定不樂意，這對銀行來說是很大的讓利，這得分好幾級，逐步推進，沒必要一步到位。

報導指出，大疫當前，中國經濟走軟的壓力加劇，中國房市仍存在難以預料的因素，下調LPR雖能激勵市場，但更多人仍將持觀望態度。

報導說，房地產專家指出，房市成交必定回暖，可是誰會因利息少了些就突然能買得起房子？何況官方又一直在提要課徵房地產稅，誰又能知道未來什麼時候會開徵？

報導指出，不過渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔相信，當局會採取更多措施降低銀行負債成本，不排除LPR短期內再度下調。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110523