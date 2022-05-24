拜登加強保台承諾 專家稱增添導致誤判可能性

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（中央社台北24日電）美國總統拜登訪日答覆記者詢問說，如果中國對台動武，美國將軍事介入，香港「南華早報」今天報導，包括華府智庫學者葛來儀等指出，拜登固然展現更挺台，但增加可能導致誤判的不確定性。

南華早報（SCMP）報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說：「我不確定中國對於美國的一中政策是否還深具信心。」

報導說，葛來儀表示：「他們（中國）所看到的是美國對台灣的聲明越來越不明確，我認為讓我們的盟邦、盟友與對手了解我們的政策是很重要的。」

報導指出，她說：「若非如此，可能導致中方的斷然下手，這是我們亟欲避免的，我不認為（拜登）一再失誤的陳述有甚麼幫助。」

報導說，當前中國國家主席習近平正處於敏感時刻，因今年秋天預料他將在20大尋求史無前例的連3任，而中國疫情擴散，中共堅持防疫清零遭強烈反彈，同時因全球供應鏈吃緊加上成本攀升，中國經濟岌岌可危。

報導指出，俄烏戰爭北京傾向於俄羅斯，也對於中國的外交政策構成極棘手難題，因北京得在顧及俄國與西方市場之間步步為營。

報導說，葛來儀指出：「因習近平看來（處境）不利，我擔心他可能覺得有必要藉此發揮，尤其此刻中國政壇撲朔迷離…絕非是把他逼到牆角的好時機。」

報導指出，美國喬治梅森大學（George Mason University）莫卡特斯中心（Mercatus Center）研究員鍾偉峰（音譯，Weifeng Zhong）說：「對台灣的前途而言，清楚明確是重要基石，並有助於維繫台海與印太地區的和平。」

報導說，他指出，明確的意圖應言行一致，包括加強美軍在印太地區的部署震懾中國，同時在經濟方面更加支持台灣。

報導指出，為反制中國在印太地區的擴張，23日拜登宣布10餘國響應的「印太經濟架構」（IPEF），但至少目前為止，並未納入台灣。

報導說，鍾偉峰表示：「除非你真的投入了資源，否則就是口惠而實不至，這會損及美國的聲望。」這位學者從事以大數據分析中共的宣傳，藉此判斷政策變遷。

報導指出，分析人士表示，拜登發表23日的挺台談話之前，多次的表述不同於美國向來維持對台戰略模糊的立場，導致若干人質疑他是否支持美國政府的政策。

報導說，不過他聲稱若中國動武美軍將介入護台，正值俄羅斯入侵烏克蘭之際，反映他深信有必要防止大國入侵鄰國。

報導指出，曾任職於美國國會研究處（Congressional Research Service, CRS）的獨立亞洲安全專家簡淑賢（Shirley Kan）表示：「有人說，這只是他的失態，但在我看來並非如此，他的幕僚一直修正他（的說法），卻沒說他們糾正三軍統帥。」

報導說，分析人士指出，對於中國而言至少短期內可因應的選項有限，並且軍事專家認為，北京對俄國在烏克蘭的諸多失策感到訝異，在深化解放軍的改革之前，可能會展延入侵台灣的打算，如此北京除了措辭更強硬之外幾乎無計可施。

報導指出，葛來儀說：「這向來是兩國（美中）關係最危險的情況，但是就（美中）競爭加劇的態勢而論，當前格外危險。」（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110524